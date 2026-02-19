Зовсім новий лідер УПЛ, Шахтар і Динамо проти львів'ян. Головні інтриги 17 туру УПЛ

Попередимо, що вчора на Чемпіоні вийшов великий анонс другої частини сезону, в якому піднято більш системні питання та проаналізовано більш масштабні (і численні) інтриги. Рекомендую ознайомитися з ним для повнішого розуміння контексту.

Тут же ми поговоримо про те що чекає нас вже тут і зараз.

20 лютого

15:30 Верес – Полтава

18:00 Динамо – Рух

21 лютого

13:00 Епіцентр – ЛНЗ

15:30 Металіст 1925 – Кривбас

22 лютого

13:00 Колос – Полісся

15:30 Шахтар – Карпати

23 лютого

13:00 Олександрія – Оболонь

15:30 Кудрівка – Зоря

Як зміниться ЛНЗ – і чи готовий до цього Епіцентр?

Починати правильно з лідера – і це можна було забути за зиму, але чемпіоном першої частини став клуб із Черкас. Став – і дуже, дуже змінився. Проспер пішов, Микитишин, Твердохліб і Авубу прийшли – це, вважай, нова команда, яка до старої має дуже непряме відношення.

Три таких гравці замість одного – це привід, взагалі-то, вважати ЛНЗ ще сильнішим, але у Пономарьова можуть виникнути проблеми з балансом. Після 1:4 в Олександрії (з огляду на результати обох команд у сезоні, цей рахунок виглядає чи то помилкою, чи то розминкою) черкасці стали грати обережно, у подальших 11 турах здобули п'ять 1:0 і одну 0:0. З повною перебудовою атаки ЛНЗ може стати слабшим у біговій роботі, пресингу...

Зрозуміло, втім, що на тлі Епіцентра лідер чемпіонату залишається фаворитом. Цікаво, що Нагорняк придумає проти такого: його клуб теж не гаяв часу дарма, і той самий Ковалець може добряче допомогти в другій частині сезону.

Чи зможуть наші гранди стартувати результативно?

Очевидний матч туру відбудеться у Львові, і тут абсолютно не важливі позиції в таблиці. Шахтар і Карпати входять у топ-3 ліги за кількістю вболівальників – і рік вони, судячи з передсезонки, починають однаково розібраними. Львів'яни програють ісландському Стьярнану, донеччани – представнику аматорського дивізіону Німеччини, і це згущує хмари над обома тренерами.

Шахтар, зрозуміло, набагато сильніший, і якщо в кращій формі Карпати виривали у нього 3:3, то зараз, коли обом клубам однаково погано, "гірники" очевидний фаворит. Але, якщо вже Брунінью залишився, можна чекати на його бенефіс. У пресингу Шахтар грає гірше, ніж більшість команд ліги, і бразилець може зіграти, можливо, навіть наостанок. Засяяти і перейти в інший клуб УПЛ – чим не план?

Якщо в контексті гри Шахтаря логічно говорити про тактику і розклади, то з Динамо все зовсім просто. У Руха знову залишився суцільний дитячий садок: усі найкращі пішли в Карпати, а зараз у Федика лише чотири гравці (Копина, Рунич, Притула, Слюсар), які народилися раніше 2003-го року. Дуже багато і відвертих юніорів, проти Динамо ймовірні нові дебюти в професійному футболі – і це дає привід думати, що вкочуватися в сезон кияни будуть без особливих проблем.

Як Кривбас вписуватиметься в ліміт?

У суботу зіграють п'ята і сьома команди ліги – а якщо Металіст 1925 не програє перенесений матч Вересу, то статусність ще вища. При цьому один із суперників викликає питання в одній із найбазовіших речей.

Кривбас так нікого з українців взимку і не підписав. Твердохліб із Микитишиним, повторюся, пішли в ЛНЗ – а в команди і в осінній частині сезону були проблеми з тим, щоб вписатися в ліміт. Вона вилетіла з Кубку після його порушення! Тож ван Леувен стоїть перед складним вибором: кого додати в "комплект" до Задераки, Вілівальда і Кемкіна.

Ярослав Шевченко, який виходив у першій частині сезону в опорній зоні, але провалився? Володимир Мулик, який на зборах багато забивав, але на рівні УПЛ майже не грав? Олександр Каменський, який у першій частині виходив на заміни? Подивимося. У принципі, ліміт так і має діяти: давати можливість себе проявити гравцям-початківцям.

Чи готове Полісся боротися за титул?

Мені здається, вже перший матч року має дати відповідь на це питання. Колос – більш ніж серйозна перевірка, навіть без Краснічі, а житомиряни і так відстають від лідерів уже на п'ять очок. Полісся дуже мало пропускало всю осінь, але на зборах грало в цілком щирий футбол. Я навіть не про Усика – 4:3 із Гранадою чого варті. І атакувальний футбол – це, звісно, весело, але Колос, особливо за Костишина, наївних суперників б'є впевнено.

У якому стані буде рівненський "Авангард" до кінця туру?

Закінчимо початком. Старт друга частина першості візьме з домашньої гри Вереса: Полтаву він прийме, природно, в Рівному. У суботу Епіцентр, який весь сезон шукає дім (грав уже і в Тернополі, і на "Лівий Берег"), прийме ЛНЗ теж у Рівному, а в понеділок Кудрівка знову-таки на "Авангарді"!

Питання до покриття, яке в глибоко негативні температури часто псується і при набагато більш щадному графіку. Не хотілося б бачити найгірші прояви "весняного футболу": поля-болота, на яких неможливо проявити техніку – і це стосується, звісно, не тільки Вереса.

Доля любить сміятися над нами. Якихось два місяці тому рівняни наполягали на неухильному дотриманні регламенту, сподіваючись здобути технічну перемогу над Металістом 1925, – а тепер самі ризикують зіпсувати поле до 18-19 туру. І, головне, Верес-то вже ніхто не пошкодує... Український футбол повертається, а з ним ніколи не буває нудно.