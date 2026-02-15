Полісся випускає Усика, Карпати маскують ганьбу зміною капітана. Головне у міжсезоння УПЛ

Цікаво, якщо зараз за 5 днів до рестарту чемпіонату України провести опитування, хто в ньому лідирує, який відсоток відповість неправильно? Наш футбол два місяці був навіть не у відпустці, а в сплячці, і за цей час можна було забути навіть найпростіше. Проте збори наші клуби проводили – і "Чемпіон" розповідає про найважливіше, що на них сталося.

Шахтар напружує все більше і більше

Насамперед у Шахтаря самих матчів було менше за інших лідерів. "Гірники" почали проводити матчі останніми, грають їх проти дуже непрезентабельних суперників – і навіть так не вражають. Аматорський німецький клуб Зонненгоф Гросашпах обіграв "гірників" 2:1 – причому обіграв дуже сильний склад, з Еліасом, Невертоном, Матвієнком. Ділу та Ригу ледве обіграли по 2:1, але коли вирішили зіграти з ЛНЗ, знову програли – добре хоч не 1:4, як у чемпіонаті, а лише 0:1.

Зрозуміло, не лише про Шахтар, а взагалі про всіх фігурантів матеріалу можна відразу сказати: серйозні висновки щодо товариських матчів робити не можна. Але взагалі, Туран уже десь пів року, з осені, викликає сумніви щодо вміння мотивувати гравців. Такі дивні результати виглядають просто відпусткою для численних бразильців "гірників". Є настрій – виносять суперника, і 7:2 із тбіліським Динамо римуються з 7:1 проти Полтави. Ні – жахливий за змістом матч.

Якщо говорити про головного новачка, то Проспер почав грати лівого вінгера. Ця позиція дефіцитніша – і так, до ЛНЗ гравець приїжджав саме як універсальний гравець, але поки що в новому клубі він не вражає. Втім, зараз весь Шахтар виглядає як середняк першої ліги, висновки робитимемо пізніше.

Читайте також : Відео Фото Процвітати по-черкаськи, або як Проспер став головною зіркою чемпіонату України

ЛНЗ готовий феноменально

Водночас​ Велика частка критики Шахтаря – це компліменти ЛНЗ. Черкаський клуб, за відчуттями, попрощався з Проспером, аби стати ще сильнішим.

Читайте також : Відео Фото Зеленський скасує ліміт заради Кривбасу? Про що нам говорить перехід Твердохліба

Твердохліб з Микитишиним відразу стали гравцями основи, в тій же португальській Візелі, в якій взяли Оба, тепер підписали нового правого вінгера (Абдул Авубу звати гравця) – та й старі гравці стали виглядати краще. Нонікашвілі та Яшарі явно не хочуть втрачати місця у збірних Грузії та Косово, які стають дедалі сильнішими – на зборах черкасці вражали насамперед обсягом у центрі поля.

Як наслідок, у дев'яти матчах міжсезоння у ЛНЗ сім перемог та одна нічия. Ця команда, може, і не виграє титул, але легко з нею не буде нікому. Взагалі, є думки, що у взаєминах Пономарьова і команди все тільки починається. Для стилю роботи цього тренера дуже важливою є фізична підготовка – і коли на перших зборах він її заклав, ті ж центрхави явно додали.

Полісся: багато гравців, матчів, голів

Продовжуємо відстежувати трансформацію житомирян – навіть наведемо повний перелік матчів на зборах. Це 5:1 з Геккеном, 4:3 з Гранадою, 2:1 з Ванкувер Вайткепс, Деррі Сіті та Стрьомсгодсетом, 6:0 з Європою (гібралтарською, не іспанською), 0:0 з Легією, 2:2 з Гальмстадом.

Що впадає у вічі? По-перше, довжина цього переліку. Вісім матчів (і ще дев'ятий, із Брно, пройде вже після написання матеріалу) – Ротань із Кравченком серйозно завантажили своїх гравців. По-друге, його "елітарність": не те що інші середняки, а й Динамо з Шахтарем у найкращі часи не забивали так графік відомими представниками чемпіонатів Іспанії, Швеції, Норвегії, Польщі.

Тут, звичайно, не можна не згадати стороною кейс Усика. Головна зірка українського спорту взяла участь у матчі з Ванкувером – і після гри ми побачили фотографію двох чемпіонів світу. З Мюллером сфотографувалися, легендарним Томасом Мюллером. Відео тієї гри вже залетіло в топ-8 найбільш перегляданих на ютуб-каналі Полісся – куди там більшості перемог над Шахтарем!

Повторю сказане в огляді трансферів: Буткевич гуляє на все. Склад у Полісся дуже глибокий, це видно вже за складом зборів, людям, які виходять на заміни. Але житомиряни намагаються привернути увагу всіма способами: і Усиком, і Ребровим на зборах, і Хацкевичем у керівництві, і Денисовим у статусі комерційного директора...

Красиво жити не заборониш, і добре, що в наш час футбол ще цікавий якимось бігбосам. Але головне, щоб це не заважало спорту. Чи точно Ротаню під час підготовки був потрібен Усик? За результат відповідати саме йому, і з посиленням рівня останніх років від Полісся чекають боротьби за чемпіонство. Програш Торонто, якщо що, був уже наприкінці міжсезоння, коли команда повинна бути максимально готовою.

Динамо: лонгбол із трудовими перемогами над Кудрівкою

Своєрідним антиподом житомирян, клубом, який зміг отримати море лайків, коментарів та мемів на рівному місці, стало Динамо. Клуб спочатку заборонив показувати матчі на зборах, потім спеціальним указом президента (Суркіса-старшого, не Зеленського) дозволив – і кожна з цих двох новин стала однією з найбільш популярних у медіапросторі.

Так Динамо привернуло увагу в ситуації, коли чимось ще привернути його не може. Кауно Жальгіріс , Верес, Кудрівка, Зімбру, Малишева, Іберія 1999 – просто порівняйте цей список суперників із поліським. Гаразд, 30-разовому чемпіону і не потрібно шукати аудиторію – але... Кауно програли, Кудрівку та Верес перемогли насилу.

Костюк будує гру довгими передачами. Так вдалося обіграти команди з нижньої половини таблиці УПЛ, але грає команда погано. Зрозуміло, що висновки роблять із офіційних матчів – чекаємо від киян великого прогресу, що ще сказати. З гравців так добре знайомої молоді Костюк пробував центрального захисника Владислава Захарченка, правого Максима Коробова та вінгера Богдана Редушка.

Багато грали і юні воротарі – Моргун, Суркіс-молодший, Ігнатенко – але на це я не радив би звертати увагу. Руслан Нещерет отримав травму і пропустив більшу частину міжсезоння, але вже розпочав тренування.

Карпати: скандал як ширма

"Леви" вже з передсезонки почали активно використовувати новачків з Руху, Фаал, Сапуга, Квасниця одразу стали виходити в основі... Втім, кого я обманюю. Колос одного скандалу заслонив усі інші події за участю львів'ян.

Перед матчем зі шведським ГАІСом (0:1) капітан команди Денис Мірошниченко дав встановлення російською мовою. Це стало приводом для керівництва клубу через якусь годину заявити про перевибори капітана. Цю новину обговорили всі можливі українські ЗМІ далеко за межами спорту – та й не лише українські, прямо скажемо.

Вже й Маркевич сказав: "У Карпат був хорошим капітаном Чачуа, але чомусь мій наступник учудив. Амбросій і грав добре, і заводив всіх партнерів по команді в роздягальні, але вирішено було його змінити, позбавити капітанського звання". Так, ми вже зрозуміли, Мироне Богдановичу, що з вами Карпати виграли б ЛЧ, винісши всіх по 10:0.

Читайте також : Відео Фото Хвороба росту під бурчання Маркевича. Як Карпати переживають чергову революцію

Головне, що хотілося б сказати: а вам не здається, що нас усіх намагаються "розвести", обдурити?

Дано: за грою команда летить у прірву. Вона програла Теджону, програла Стьярнану (ви взагалі знаєте такі колективи?), програла, повторюся, ГАІСу, програла Оденсе – а з Вернаму (те саме питання) її від поразки її врятував тільки гол Мірошниченко. Команда, яка ледь у ЛЕ не потрапила минулого сезону, вже минулого, грає просто жахливо – і тут усіх раптово починає хвилювати мову Мірошниченка.

Скандал змусив реагувати? Та не сказав би: навіть тепер, пост-фактум, у трансляції матчу з ГАІСом той самий порядок переглядів, що у матчу зі Стьярнаном. Мірошниченко шокував саме керівництво? Ну так, звичайно: роками говорив лише українською – і лише в іспанській Альбірі раптом заговорив мовою окупанта. А як усі партнери стримали подив, вперше почувши від нього російську мову!

Звісно, все не так. Звичайно, всі в клубі і так знали, що їхній капітан частіше розмовляє російською. Але самі події у команді – звільнення тренера, погані пів року, чутки про звільнення лідера в особі Брунінью, повне нерозуміння, як грати, у перших матчах з новим тренером – сильно множили негатив навколо клубу. І в такій ситуації Карпати могли вкинути такий інфопривід, щоб зняти тиск, виставити себе самим патріотичним клубом ліги.

Між іншим, вони цей фінт провертають вже вдруге. Раніше, 2017-го, Карпати особисто відмовлялися від трансферу Артема Громова, тому що він раніше грав у чемпіонаті Росії. Там же грали й Густаво Бланко Лещук, і Костянтин Ярошенко, тож такий пасаж був спочатку безглуздим – але клуб, який котився у прірву, потрапив у львівську фан-базу таким чином. З юридичного погляду ті Карпати не є наступниками цим, але ментально збігаються повністю.

Читайте також : Фото Клуб фанів Карпат та куточок Бразилії в Україні, або Попередні спроби створити у Львові другу футбольну команду

Особливо смішно, що новим капітаном став гравець збірної Молдови, який родом із Гагаузії. Зрозуміло, що Бабогло знає українську, але хоч хтось вірить, що він на ньому думає та говорить у побуті? Настанови, напевно, він робитиме українською, але виходить, що іспанський тренер, молдавський капітан і купа латиноамериканських легіонерів Карпатам підходять більше, ніж люди, які в Україні народилися та виросли.

Чесно кажучи, якщо Карпати такі патріоти, могли б і збори в Україні провести. Легко розповідати про патріотизм з іспанського узбережжя – потренуватися в Україні та заощаджені гроші (а це десятки тисяч євро) віддати на ЗСУ було б корисніше, ніж міняти капітана. Щоправда, уваги такі заяви привертають більше – а львів'янам позитивний піар, здається, зараз найважливіший.

Про інших – одним рядком

Кривбас після продажу Твердохліба з Микитишиним​ став регулярно випускати в основі Владислава Мулика – і він за це віддячив. 20-річний форвард забив китайському Тяньцзінь Тайгер та корейському Теджон Сітізен, а з данським Орхусом заробив пенальті. Думаю, він гратиме з перших хвилин і в УПЛ;

Металіст 1925 був змушений проводити збори без свого форварда – у Пітера Ітодо немає шенгенської візи, і він не прилетів до Іспанії;

Верес на зборах втратив турецького форварда Ерена Айдіна. Форвард, який набрав "1+3" за системою "гол+пас" у першій частині сезону, самовільно поїхав до азербайджанської Зіри. Чекаємо на судовий розгляд;

Рух на зборах програв Фенікс-Маріуполю, Триглаву та Рудешу. Враховуючи, що середній вік команди ледве перевищує вік Руху U-19, з яким теж зіграли, не дивно. Важко буде команді Рудика залишитися в УПЛ;

Полтава – єдиний клуб УПЛ, який не залишив Україну та тренувався на паркеті. Через сніг було скасовано матч із Тростянцем, а гравець на перегляді Владислав Ємець пропустив частину підготовки. Внаслідок травм тренуватися на паркеті йому не можна.