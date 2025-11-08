Ванат та Циганков протистоятимуть Алавесу, Миколенко зіграє проти Фулгема: розклад матчів українців
Жирона
Сьогодні, 3 листопада, у топових європейських чемпіонатах проходитимуть два матчі, у яких можуть зіграти представники збірної України.
Ігровий день для українців відкриватиме Жирона, у складі якої виступають Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов. Матч 12-го туру Ла Ліги розпочнеться о 15:00, а пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.
А вже о 17:00 за київським часом на полі може з'явитися Віталій Миколенко. Його Евертон зіграє проти Фулгема у межах 11-го туру АПЛ. Зустріч транслюватиме Setanta.
Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (8 листопада)
- 15:00 Жирона – Алавес (Ла Ліга, 12 тур);
- 17:00 Евертон – Фулгем (АПЛ, 11 тур).
Нагадаємо, також сьогодні, 8 листопада, відбудеться три матчі чемпіонату України з футболу сезону-2025/26. 12-й тур УПЛ стартував з матчу, в якому Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.