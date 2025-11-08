Карпати боротимуться з Кривбасом, Металіст 1925 прийматиме Зорю у 12-му турі УПЛ

Сьогодні, 8 листопада, відбудеться три матчі чемпіонату України з футболу сезону-2025/26.

Першими на поле вийдуть харківський Металіст 1925 та луганська Зоря. Зустріч розпочнеться о 13:00. Цей матч буде принциповим для головного тренера харківян Младена Бартуловича, адже до цього він працював саме в Зорі.

Далі на українських уболівальників чекатиме протистояння між рівненським Вересом та львівським Рухом. Обидві команди ведуть боротьбу за виживання, тож очки вкрай потрібні кожному з клубів.

Закриватиме ігровий день матч претенентів на єврокубки: львівські Карпати прийматимуть криворізький Кривбас. Після поганого старту сезону "леви" наблизилися на відстань 5 очок до 2-го місця, а Кривбас навпаки, переживає невдалу серію після чудового старту.

Всі поєдинки транслюватимуться на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Розклад матчів УПЛ на 8 листопада

13:00. Металіст 1925 – Зоря

15:30. Верес – Рух

18:00. Карпати – Кривбас

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні. Пізніше Колос обіграв Кудрівку.