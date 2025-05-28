42-річний бразилець визнаний найкращим гравцем сезону в чемпіонаті Іспанії

Легенда бразильського баскетболу Марселіньйо Уертас отримав нагороду MVP чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба Ліги Ендеса.

42-річний плеймейкер Тенеріфе набирав 14,2 очка, віддавав 7,2 результативні передачі, а також робив 2,2 підбирання.

Він набрав 104 очки за підсумками голосування тренерів, гравців, уболівальників і представників ЗМІ.

Марселіньйо – один із найтитулованіших баскетболістів в історії Бразилії. На клубному рівні він вигравав Лігу чемпіонів, Єврокубок та двічі чемпіонат Іспанії. З 2015 до 2017 року виступав за Лейкерс.

Серед індивідуальних нагород можна відзначити дві нагороди MVP Ліги чемпіонів, шість потраплянь у першу збірну сезону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, наставник Панатінаїкоса натякнув, що його 14-річний син може приєднатися до тренерського штабу команди.