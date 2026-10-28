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Матчі Кубку Іспанії перенесли на інший день через залізничну катастрофу

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 14:46
Матчі Кубку Іспанії перенесли на інший день через залізничну катастрофу

Усі матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2026/27, які були заплановані на середу, 28 жовтня, перенесено на інший день.

Про це повідомляє пресслужба Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF).

Причиною такого рішення стала залізнична трагедія, яка трапилася у середу вранці в Іспанії. У місті Толедо зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. Щонайменше 50 осіб загинули, 179 постраждали.

Усі 24 матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії-2026/27, які були заплановані на 28 жовтня, перенесли на інший день. Оновлений розклад матчів стане відомий згодом.

Зазначимо, що ряд матчів 1/64 фіналу Кубку Іспанії вже відбувся напередодні. Зокрема, Жирона на виїзді обіграла Куарте 2:0. У цьому поєдинку свій дебютний гол за Жирону забив 21-річний український форвард Олександр Пищур.

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