Матчі Кубку Іспанії перенесли на інший день через залізничну катастрофу

Усі матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2026/27, які були заплановані на середу, 28 жовтня, перенесено на інший день.

Про це повідомляє пресслужба Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF).

Причиною такого рішення стала залізнична трагедія, яка трапилася у середу вранці в Іспанії. У місті Толедо зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. Щонайменше 50 осіб загинули, 179 постраждали.

Усі 24 матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії-2026/27, які були заплановані на 28 жовтня, перенесли на інший день. Оновлений розклад матчів стане відомий згодом.

Зазначимо, що ряд матчів 1/64 фіналу Кубку Іспанії вже відбувся напередодні. Зокрема, Жирона на виїзді обіграла Куарте 2:0. У цьому поєдинку свій дебютний гол за Жирону забив 21-річний український форвард Олександр Пищур.