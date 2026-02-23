У Мексиці скасували матчі через заворушення після ліквідації ватажка наркокартелю "Ель Менчо"

У Мексиці перенесено ряд матчів через ліквідацію ватажка наркокартелю країни "Нове покоління Халіско" Немесіо Осегеру Сервантеса на прізвисько "Ель Менчо", що причинило терор щонайменше у восьми штатах країни.

Про це повідомляє AS.

Першою скасованою грою 7-го туру було протистояння Тапатіо – Тласкала, яке повинне було відбутись 22 лютого.

Також зміни дати і часу зазнала зустріч жіночих команд Чіваса та Америки.

Відзначимо, що наркобарон помер у неділю, 22 лютого, коли його транспортували до Мехіко. Він отримав поранення під час боїв між бойовиками та мексиканському армією у місті Тапальпа.

Бойовики одного із найбільших відповіли на ліквідацію свого ватажка. Це знищення спричинило заворушення у багатьох штатах країни. Злочинці блокують дороги, підпалюють автомобілі, автозаправні станції та усе, що бачать на своєму шляху.