Атлетик декласував Хетафе, Сельта поділила очки з Бетісом у 10 турі Ла Ліги

У неділю, 25 жовтня, низкою матчів продовжилася програма 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

На початку ігрового дня Атлетик Більбао оформив розгромну перемогу над Хетафе. Героєм зустрічі став 31-річний Алекс Беренгер, який зробив хеттрик із асистів та сам відзначився голом, відкривши рахунок у цій грі.

Гості не змогли відповісти забитими м'ячами, а наприкінці гри ще й залишились у меншості після вилучення Маріо Мартіна.

Натомість Сельта Віго та Бетіс не порадували своїх вболівальників голами, зігравши у нульову нічию.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

10 тур, 25 жовтня

Атлетик Більбао – Хетафе – 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Беренгер, 2:0 – 35 Вільямс, 3:0 – 70 Паредес, 4:0 – 88 Берчіче

Вилучення: Мартін 86 (Хетафе)

Сельта Віго – Бетіс – 0:0 (0:0)

Центральний матч туру розпочнеться о 22:00 за київським часом: Барселона та мадридський Реал влаштують Ель Класіко. Також о 19:30 Реал Сосьєдад поміряється силами з Леванте.

Нагадаємо, що у попередніх матчах туру Валенсія зазнала поразки від Вільярреала, а Атлетико переграв Депортиво.