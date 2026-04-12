У Швейцарії перенесли матч Суперліги через пожежу

Матч 33-го туру швейцарської Супеліги між Туном та Базелем був перенесений через пожежу, яка спалахнула у роздягальнях.

Про це повідомляє Reuters.

"Через завдані збитки... та відсутність необхідного ігрового та медичного обладнання ФК Базель не може провести виїзний матч проти ФК Тун у суботу", – заявив клуб.

На домашньому стадіоні для "червоно-синіх" "Санкт-Якоб Парк" вогонь знищив форму, бутси, а також медичне та технічне обладнання. Повідомляється, що постраждалих немає, але причина пожежі поки не встановлена.

Про нову дату раніше скасованого матчу організатори оголосять пізніше. Наразі Тун посідає перше місце у швейцарському чемпіонаті, маючи в активі 71 очко. "Базельці" ж відстають від лідера на 18 очок, знаходячись на четвертому місці в турнірній таблиці.

