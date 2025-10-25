На турнірі в Базелі визначилась несподівана пара фіналістів

Стали відомі фіналісти турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі. У вирішальному матчі несподівано зіграють Жуан Фонсека (46, Бразилія) та Алехандро Давидович Фокіна (18, Іспанія).

19-річний Фонсека переміг іспанця Хауме Муньяра (42) з рахунком 7:6(4), 7:5 і став першим бразильцем в історії у фіналі "п'ятисотника". Жуан уже має на своєму рахунку титул турніру АТР 250, завойований у лютому в Буенос-Айресі.

Давидович Фокіна другий матч поспіль проходить далі завдяки відмові опонента. У чвертьфіналі норвежець Каспер Рууд (11) знявся після програного на тай-брейку першого сету. В півфіналі трохи довше провів на корті Юго Умбер (24). Француз припинив боротьбу за рахунку 6:7(4), 1:3.

Фонсека та Давидович Фокіна зустрічалися між собою цього року в другому колі Мастерсу в Цинциннаті, і тоді завдяки відмові суперника далі пройшов бразилець.

Swiss Indoors Basel – АТР 500

Базель, Швейцарія, хард (зал)

Призовий фонд: $2,684,645

Півфінали, 25 жовтня

Жуан Фонсека (Бразилія) – Хауме Муньяр (Іспанія) 7:6(4), 7:5

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Юго Умбер (Франція) 7:6(4), 3:1, відмова Умбера

Фінал відбудеться 26 жовтня о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер і Александр Звєрєв зустрінуться у фіналі турніру серії АТР 500 в австрійському Відні.