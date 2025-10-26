Фонсека став переможцем турніру в Базелі, встановивши досягнення для бразильського тенісу
19-річний бразилець Жуан Фонсека (46) став чемпіоном турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі. У фіналі він переміг представника Іспанії Алехандро Давидовича Фокіну (18).
Перевага Фонсеки була беззаперечною в кожному з сетів, і за 1 годину 26 хвилин він виграв з рахунком 6:3, 6:4.
Жуан Фонсека (Бразилія) – Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) 6:3, 6:4
Суперники зустрічалися вдруге, дві перемоги цього сезону на рахунку молодого бразильця.
Фонсека здобув другий титул у кар'єрі, причому раніше жоден бразилець не вигравав турнірів серії АТР 500. Перша перемога Жуана датована лютим поточного року, коли він став чемпіоном змагання АТР 250 у Буенос-Айресі.
Давидович Фокіна програв усі 5 фіналів турнірів АТР, в яких брав участь.
