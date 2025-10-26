Фонсека став переможцем турніру в Базелі, встановивши досягнення для бразильського тенісу

19-річний бразилець Жуан Фонсека (46) став чемпіоном турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі. У фіналі він переміг представника Іспанії Алехандро Давидовича Фокіну (18).

Перевага Фонсеки була беззаперечною в кожному з сетів, і за 1 годину 26 хвилин він виграв з рахунком 6:3, 6:4.

Le moment où Fonseca décroche son plus gros titre à l'ATP 500 de Bâle ! 🎾✨️ pic.twitter.com/gmzVJArj5t — Monde Du Tennis (@mondedutennis) October 26, 2025

Swiss Indoors Basel – АТР 500

Базель, Швейцарія, хард (зал)

Призовий фонд: $2,684,645

Фінал, 26 жовтня

Жуан Фонсека (Бразилія) – Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, дві перемоги цього сезону на рахунку молодого бразильця.

Фонсека здобув другий титул у кар'єрі, причому раніше жоден бразилець не вигравав турнірів серії АТР 500. Перша перемога Жуана датована лютим поточного року, коли він став чемпіоном змагання АТР 250 у Буенос-Айресі.

Давидович Фокіна програв усі 5 фіналів турнірів АТР, в яких брав участь.

