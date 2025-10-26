Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Фонсека став переможцем турніру в Базелі, встановивши досягнення для бразильського тенісу

Станіслав Матусевич — 26 жовтня 2025, 18:29
Фонсека став переможцем турніру в Базелі, встановивши досягнення для бразильського тенісу
Жуан Фонсека
Instagram

19-річний бразилець Жуан Фонсека (46) став чемпіоном турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі. У фіналі він переміг представника Іспанії Алехандро Давидовича Фокіну (18).

Перевага Фонсеки була беззаперечною в кожному з сетів, і за 1 годину 26 хвилин він виграв з рахунком 6:3, 6:4.

Swiss Indoors Basel АТР 500
Базель, Швейцарія, хард (зал)
Призовий фонд: $2,684,645
Фінал, 26 жовтня

Жуан Фонсека (Бразилія)  Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, дві перемоги цього сезону на рахунку молодого бразильця.

Фонсека здобув другий титул у кар'єрі, причому раніше жоден бразилець не вигравав турнірів серії АТР 500. Перша перемога Жуана датована лютим поточного року, коли він став чемпіоном змагання АТР 250 у Буенос-Айресі.

Давидович Фокіна програв усі 5 фіналів турнірів АТР, в яких брав участь.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер здобув титул на турнірі в Базелі, обігравши у вирішальному матчі Александра Звєрєва.

АТР Базель Жуан Фонсека Алехандро Давидович Фокіна

Жуан Фонсека

На турнірі в Базелі визначилась несподівана пара фіналістів
Три чвертьфінали з чотирьох завершилися відмовами на турнірі АТР в Базелі

Останні новини