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Матч Шахтаря проти Баварії відвідала рекордна кількість вболівальників

Микола Дендак — 10 грудня 2024, 23:30
Матч Шахтаря проти Баварії відвідала рекордна кількість вболівальників
ФК Шахтар

Матч Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і мюнхенською Баварією в Гельзенкірхені зібрав на трибунах 57 079 уболівальників. Це рекорд для домашніх поєдинків "гірників".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попереднє досягнення було встановлено у 2012 році під час Українського Класичного між Шахтарем та Динамо в Донецьку (53 423 глядачі).

Поєдинок 6 туру Ліги чемпіонів проходить у німецькому Гельзенкірхені на "Фелтінс-Арена". Чемпіон веде текстову трансляцію поєдинку.

Після 5 попередніх ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 26 позиції турнірної таблиці. Баварія має 9 балів та посідає 13 місце.

Нагадаємо, під час поєдинку Бундесліги проти Майнца фанати Баварії вивісили банер із критикою керівництва Шахтаря та УЄФА. Після того комерційний директор "гірників" Дмитро Кириленко пояснив, як формується ціна на квитки. У підсумку Шахтар значно знизив ціну.

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