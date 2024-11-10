Комерціний директор Шахтаря пояснив, чому клуб поставив високі ціни на квитки для фанів Баварії

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко розповів, як клуб формував ціну на квитки на матч 6 туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Ціна залежить від багатьох факторів: рейтинг суперників, дата та час матчу, попит на матч, кількість вільних місць у кожній категорії. Таке ціноутворення (на матч з Баварією – прим.) було створено в діалозі з німецькими спеціалістами та внаслідок аналізу ринку", – сказав Кириленко.

Вболівальники Баварії дуже обурилися тим, що Шахтар встановив надто завищену ціну на квитки на гостьовий сектор. Під час виїзного матчу з Санкт-Паулі вони вивісили банер з критикою керівництва "гірників". Кириленко вирішив дипломатично відповісти на питання про реакцію на перформанс фанатів Баварії.

"Вважаємо некоректним коментувати твердження одного з угрупувань вболівальників іншого клубу. Ми з повагою ставимось до всіх учасників і вболівальників міжнародних змагань – і знаходимось в діалозі з Баварією", – зазначив фахівець.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Баварією відбудеться рівно за місяць, 10 грудня. Свої домашні матчі в єврокубках донеччани проводять на стадіоні Шальке.