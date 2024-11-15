Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар удвічі знизив ціни на квитки для фанатів Баварії

Ігор Чернявський — 15 листопада 2024, 18:33
Шахтар удвічі знизив ціни на квитки для фанатів Баварії

Шахтар знизив ціни на квитки на гостьовий сектор матчу проти Баварії.

Про це повідомляє Kicker.

Спочатку Шахтар виставив ціну на стоячі місця 52 євро, але тепер квитки можна придбати за вдвічі меншу суму – 26 євро. Сидячі місця подешевшали більш ніж вдвічі – зі 105 до 45 євро.

Нагадаємо, під час поєдинку Бундесліги проти Майнца фанати Баварії вивісили банер із критикою керівництва Шахтаря та УЄФА. Після того комерційний директор "гірників" Дмитро Кириленко пояснив, як формується ціна на квитки.

Матч 6 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Баварією відбудеться рівно за місяць, 10 грудня. Свої домашні поєдинки в єврокубках донеччани проводять на стадіоні Шальке.

Баварія Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Шахтар Донецьк

Шахтар запланував спаринг з командою Першої ліги
Він хотів спровокувати мене при всіх: Коноплянка розповів про конфлікт із Де Дзербі
Ворскла цікавиться вихованцем Шахтаря, який останні півтора року виступав у Чехії та Португалії
Бетіс підписав голкіпера Шахтаря
Став відомий стан Матвієнка та Азарова, які травмувалися в матчі проти Зорі

Останні новини