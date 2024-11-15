Шахтар удвічі знизив ціни на квитки для фанатів Баварії

Шахтар знизив ціни на квитки на гостьовий сектор матчу проти Баварії.

Про це повідомляє Kicker.

Спочатку Шахтар виставив ціну на стоячі місця 52 євро, але тепер квитки можна придбати за вдвічі меншу суму – 26 євро. Сидячі місця подешевшали більш ніж вдвічі – зі 105 до 45 євро.

Нагадаємо, під час поєдинку Бундесліги проти Майнца фанати Баварії вивісили банер із критикою керівництва Шахтаря та УЄФА. Після того комерційний директор "гірників" Дмитро Кириленко пояснив, як формується ціна на квитки.