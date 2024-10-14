Кудрівка здолала МФК Металург у 12 турі Першої ліги

Сьогодні, 14 жовтня, у межах 12 туру чемпіонату Першої ліги відбувся один матч.

У першому поєдинку дня МФК Металург вдома приймав Кудрівку, яка йде третьою у турнірній таблиці Групи Б. Колектив із Запоріжжя поступився з рахунком 1:3.

Сумська Вікторія розгромила Кремінь, цікаво, що перший та останній голи були забиті на початку та в кінці матчу.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

14 жовтня, 12 тур

МФК Металург – Кудрівка 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 25 Литовченко, 1:1 – Алібеков, 1:2 – Сторчоус, 1:3 – 90+2 Євтушенко.

Кремінь – Вікторія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Паламар, 0:2 – 50 Чеглов, 0:3 – 90+4 Нич.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі:

Діназ Вишгород – СК Полтава

ЮКСА – ФСК Маріуполь

Нагадаємо, напередодні лідер чемпіонату Агробізнес вперше за сезон-2024/25 зазнав поразки. Металіст впевнено переміг Ниву, а Буковина та Поділля розписали гольову нічию.