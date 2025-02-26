Клуб Першої ліги України може незабаром зникнути через проблеми з фінансами

Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров розповів, що в його команді наразі залишилося 5-6 футболістів. До того ж у клуба немає спонсора, тому є вірогідність, що Маріуполь зникне.

Його слова передає Український футбол.

" Зараз в мене є 5-6 гравців у команді, тобто на контракті з клубом. І то, знаєте, це не факт. Всі ті хлопці, які покинули команду, я жодного не засуджую. Я їх розумію, бо й так вони дограли, дотягнули першу частину чемпіонату. Ну не можуть футболісти рік безплатно грати на професіональному рівні ", – сказав Краснопьоров.

Він також розповів, що готовий розглядати пропозиції від інших клубів, адже все йде до того, що команди Маріуполь більше не буде.

" Ситуація в ФСК Маріуполь максимально складна, конкретики ніякої, все йде то того, що… Ну, ви розумієте. Якщо в мене буде пропозиція, я її розгляну. Поки до мене ніхто не звертався. В найгіршому випадку – буду щось шукати. І я, і мої асистенти, лікарі та всі співробітники. В наш час необхідно мати роботу. Хоч якусь. У всіх є сім’ї, їх треба годувати".

Нагадаємо, першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда має боротися за виживання.

Зауважимо, що у жовтні 2024 року Маріуполь припинив співпрацю із титульним спонсором криптобіржею Kyrrex.