Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Матч Ліги Європи призупинили через бійку фанатів

Микола Дендак — 20 лютого 2025, 22:46
Матч Ліги Європи призупинили через бійку фанатів
УЄФА

У матчі-відповіді додаткового етапу Ліги Європи УЄФА між Андерлехтом та Фенербахче фанати влаштували бійку.

Через це арбітр вирішив призупинити поєдинок. Інцидент стався в дебюті зустрічі, на 4 хвилині, рефері вивів команди з поля. Проте вже невдовзі гравці повернулися та матч продовжився.

Повідомляється, що вболівальники почали сутичку через расизм. Зокрема зазначається, що бельгійські фанати проявили расизм на адресу нігерійця з турецького клубу Осаї Семюеля.

Нагадаємо, кількома хвилинами раніше завершилися перші матчі-відповіді плейоф Ліги Європи сезону-2024/25. Рома Артема Довбика на "Стадіо Олімпіко" обіграла Порту та вийшла в 1/8 фіналу.

Андерлехт расизм Фенербахче Ліга Європи-2024/25

Андерлехт

Рома Довбика прийме Порту в матчі-відповіді плейоф Ліги Європи
Рома Довбика зіграла внічию з Порту, ганебне фіаско Галатасарая проти АЗ у Лізі Європи
Гол 38-річного Джеко допоміг Фенербахче розгромити Андерлехт: огляд матчу
Довбик та його Рома гостюватимуть у Порту в першому стиковому матчі плейоф Ліги Європи
Динамо мінімально здолало РФШ, Рома з Довбиком переграла Айнтрахт у 8 турі Ліги Європи

Останні новини