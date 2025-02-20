Матч Ліги Європи призупинили через бійку фанатів

У матчі-відповіді додаткового етапу Ліги Європи УЄФА між Андерлехтом та Фенербахче фанати влаштували бійку.

Через це арбітр вирішив призупинити поєдинок. Інцидент стався в дебюті зустрічі, на 4 хвилині, рефері вивів команди з поля. Проте вже невдовзі гравці повернулися та матч продовжився.

Anderlecht - Fenerbahçe maçının hakemi soyunma odasına gitti. Tribünlerdeki hareketlilikten dolayı maç oynanmadı.



❌ Türkiye’de Maç Oynanırken Şu Görüntüler Yaşanmıştı. #ANDvFB #UEL pic.twitter.com/u0ynfq981e — VELİ (@vuy1925) February 20, 2025

Повідомляється, що вболівальники почали сутичку через расизм. Зокрема зазначається, що бельгійські фанати проявили расизм на адресу нігерійця з турецького клубу Осаї Семюеля.

Нагадаємо, кількома хвилинами раніше завершилися перші матчі-відповіді плейоф Ліги Європи сезону-2024/25. Рома Артема Довбика на "Стадіо Олімпіко" обіграла Порту та вийшла в 1/8 фіналу.