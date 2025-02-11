Генсекретар УАФ: Ми хочемо перезапустити Кубок України

Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко підтвердив можливість реформування Кубку України.

Про це функціонер розповів на пресконференції організації.

"Важливий ньюанс – реформа Кубку України. На одному з попередніх виконкомів ми опрацювали три пункти: новий формат, новий трофей та новий подих у турнір.

Ми хочемо перезапустити його, адже він дещо втратив свою привабливість для учасників та спонсорів. Ми створили робочу групу, яка опрацьовує новий формат та проєктує новий трофей. Після консультацій з клубами ми зможемо вдихнути нове життя у Кубок України, зробити цей турнір цей турнір дійсно цікавим та привабливим", – розповів Грищенко.