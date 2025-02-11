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Генсекретар УАФ: Ми хочемо перезапустити Кубок України

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 12:55
Ігор Грищенко пресконференція УАФ
Ігор Грищенко
УАФ

Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко підтвердив можливість реформування Кубку України.

Про це функціонер розповів на пресконференції організації.

"Важливий ньюанс – реформа Кубку України. На одному з попередніх виконкомів ми опрацювали три пункти: новий формат, новий трофей та новий подих у турнір.

Ми хочемо перезапустити його, адже він дещо втратив свою привабливість для учасників та спонсорів. Ми створили робочу групу, яка опрацьовує новий формат та проєктує новий трофей. Після консультацій з клубами ми зможемо вдихнути нове життя у Кубок України, зробити цей турнір цей турнір дійсно цікавим та привабливим", – розповів Грищенко.

Зазначимо, що раніше УАФ відзвітувала про фінансові витрати та надходження протягом 2024 року.

Кубок України Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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