Два матчі Кубку Іспанії перенесені через повінь

Два матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії перенесені через повінь.

Про це повідомляє Relevo.

Сильні опади в останні кілька днів спричинили повені на сході та півдні Іспанії, внаслідок яких загинуло вже 52 людини, 8 зникли безвісти. Епіцентром стихії стало місто Валенсія, де через негоду 155 000 будинків залишилися без світла. В місті оголошено жалобу.

Два місцеві клуби, Валенсія та Леванте, сьогодні, 30 жовтня, мали грати матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії – проти КП Парли та Понтеведри відповідно. Проте ці матчі були перенесені на невизначений термін.

Також керівництво Ла Ліги наразі розглядає можливість переносу матчу 12 туру чемпіонату Іспанії Валенсія – Реал. Поєдинок запланований на суботу, 2 листопада.

У 11 турі Ла Ліги Валенсія зіграла внічию 1:1 з Хетафе.