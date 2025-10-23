Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Матч із Ювентусом став ювілейним для Куртуа в Реалі

Володимир Максименко — 23 жовтня 2025, 12:15
Матч із Ювентусом став ювілейним для Куртуа в Реалі
Тібо Куртуа
Real Madrid

Тібо Куртуа зіграв ювілейний 300-й матч у складі мадридського Реала.

Знаковою стала гра із Ювентусом у межах третього туру Ліги чемпіонів, яку "вершкові" виграли 1:0 завдяки голу Джуда Беллінгема.

Бельгієць перебрався до Реалу у 2018 році і за цей час пропустив 292 гола, 119 разів зберігши свої ворота у недоторканності. Також в пасиві Куртуа вісім жовтих карток.

З "королівським клубом" Куртуа виграв усі можливі трофеї, зокрема три чемпіонати Іспанії, дві Ліги чемпіонів та Міжконтинентальний кубок-2024.

Раніше бельгійський голкіпер із радістю відреагував на рішення скасувати проведення матчу Барселони у США.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

Куртуа не планує продовжувати контракт з Реалом
Лунін та Куртуа можуть отримати несподіваного конкурента за місце в основі – ЗМІ
Я віддам усі сили: Лунін прокоментував конкуренцію з Куртуа
Не все так погано: Хабі Алонсо вирішив, що робити з Луніним
Визначилися претенденти на приз найкращому воротареві світу

Останні новини