Матч із Ювентусом став ювілейним для Куртуа в Реалі

Тібо Куртуа зіграв ювілейний 300-й матч у складі мадридського Реала.

Знаковою стала гра із Ювентусом у межах третього туру Ліги чемпіонів, яку "вершкові" виграли 1:0 завдяки голу Джуда Беллінгема.

Бельгієць перебрався до Реалу у 2018 році і за цей час пропустив 292 гола, 119 разів зберігши свої ворота у недоторканності. Також в пасиві Куртуа вісім жовтих карток.

З "королівським клубом" Куртуа виграв усі можливі трофеї, зокрема три чемпіонати Іспанії, дві Ліги чемпіонів та Міжконтинентальний кубок-2024.

Раніше бельгійський голкіпер із радістю відреагував на рішення скасувати проведення матчу Барселони у США.