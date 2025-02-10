Шахтар не транслюватиме матч Юнацької ліги УЄФА проти Гоффенгайма

Донецький Шахтар не транслюватиме матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Гоффенгайма U19.

Про це повідомив директор департаменту стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов.

За словами функціонера, причиною цьому є правила УЄФА, що забороняють показ матчів, коли паралельно проводяться поєдинки Ліги чемпіонів. Окрім матчу Гоффенгайм U19 – Шахтар U19, транслюватися також не буде поєдинок між юнацькими командами Рапіда та Атлетико.

Гоффенгайм, як господар зустрічі обрав час початку 19:00 за Києвом, на що не може повпливати керівництво Шахтаря.

Після завершення поєдинку в уболівальників буде можливість переглянути запис на YouTube-каналі "гірників".

Нагадаємо, що окрім Шахтаря свій матч у плейоф Юнацької ліги УЄФА проведе й Динамо. Кияни прийматимуть у Туреччині італійську Аталанту, гра відбудеться о 12:00 за київським часом, а трансляцію ви можете переглянути на сайті Чемпіон.

Донеччани здобули путівку до 1/16 турніру, посівши 14 місце в турнірній таблиці етапу ліги. В останньому турі підопічні Олексія Бєліка зазнали поразки від Баварії.