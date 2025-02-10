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Динамо U19 – Аталанта U19: трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Станіслав Лисак — 10 лютого 2025, 12:00
Динамо U19
Динамо U19
ФК Динамо Київ

Динамо Київ U19 зіграє з однолітками з італійської Аталанти в межах 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2024/2025

Поєдинок відбудеться завтра, 11 лютого, на полі "Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi" у Туреччині. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу ви зможете переглянути на сайті Чемпіон.

У попередніх раундах команда Ігоря Костюка обіграла косовський 2 Корріку за сумою двох матчів (9:1) та пройшла словенський Марибор (4:2).

Зазначимо, що завтра свій матч 1/16 Юнацької ліги УЄФА також проведе донецький Шахтар. "Гірники" завітають в гості до німецького Гоффенгайма. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА

Динамо U-19

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