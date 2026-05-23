Динамо U-19 здобуло путівку в Юнацьку лігу УЄФА

Команда Динамо U-19 наступного сезону представлятиме Україну в Юнацькій лізі УЄФА.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

За підсумками сезону 2025/26 кияни посіли друге місце в Національній лізі U-19, поступившись донецькому Шахтарю трьома очками.

Оскільки "гірники" братимуть участь у турнірі через "Шлях Ліги чемпіонів", то срібний призер першості отримав право виступити через "Шлях чемпіонів".

Відповідно до календаря, в осінній частині наступного сезону відбудуться три раунди "Шляху чемпіонів": матчі першого етапу заплановані на 16 вересня та 14 жовтня, другого – 28 жовтня та 4 листопада, третього раунду – 25 листопада та 9 грудня.

Зазначимо, що турнір Юнацька ліга УЄФА проводиться, починаючи з сезону 2013/14. Київське Динамо взяло участь у восьми розіграшах. Найвищим досягненням "біло-синіх" наразі залишається вихід до 1/8 фіналу. Динамівці на цій стадії грали тричі: у сезоні 2016/17 поступилися Аяксу (0:3), у 2018/19 програли Гоффенгайму в серії пенальті (0:0, 2:4 по пенальті) та у 2021/22 зазнали поразки від Спортингу (1:2).

