Тренер Емполі – про поразку від Болоньї: Добре, що дали трохи ігрового часу Коваленку

Головний тренер Емполі Роберто Д'Аверса висловився про поразку команди в матчі 1/2 фіналу Кубку Італії від Болоньї та відзначив важливість матчу для Віктора Коваленка.

Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.

"Наша мета не змінилась – збереження місця в Серії А. Ми не можемо стверджувати, що були націлені на фінал Кубку Італії. Хлопці виконали гарну роботу та змогли наділити мрією ціле місто. Мені був потрібен цей матч задля того, щоб дати трохи ігрового часу Коваленку та Сольбаккену. Добре, що це вдалось", – розповів Д'Аверса.

На рахунку українського півзахисника п'ять матчів за Емполі, до якого він повернувся у лютому цього року.

Матч-відповідь між Болоньєю та "адзуррі" заплановано на 24 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ексфорвард Емполі та Мілана продовжить кар'єру в Серії Б.