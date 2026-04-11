Аталанта – Ювентус. Де та коли дивитися матч 32 туру Серії А

У суботу, 11 квітня, на "New Balance Arena" у Бергамо відбудеться матч 32 туру італійської Серії А, в якому Аталанта приймати Ювентус.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок – о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Ювентус, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,28. Натомість на успіх Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 3,28, на нічию – 3,49.

Матч першого кола між командами завершився внічию 1:1.

Ювентус на даний момент посідає 5 місце в Серії А з 57 очками в 31 матчі. У Аталанти 53 бали та 7 місце.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.