Психотерапевтка врятувала мені життя: екслегіонер Металіста розповів про бажання суїциду

Аргентинський центральний нападник Хонатан Крістальдо, який у минулому виступав у складі харківського Металіста, розповів про свою боротьбу з алкогольною залежністю та бажанням накласти на себе руки.

Його слова передає Ge Globo.

За словами гравця, його змогла врятувати від фатального рішення допомога з боку психотерапевта.

"Моя психотерапевтка врятувала мені життя. Коли у мене з'явилися суїцидальні думки, я сидів у своєму пікапі й не бачив виходу. Відчував, що єдине, чого я хотів, – це зникнути. Я більше не міг терпіти біль і страждання. І тут задзвонив мій телефон – це була вона. Я підняв трубку, плачучи, і розповів, що збирався зробити", – зізнався футболіст.

Крістальдо заявив, що більше не вживає алкоголь. Він стверджує, що це було для нього засобом втекти від реальності.

"Я більше не п'ю. Мені це не подобалося. До 18 років я навіть не пробував. Я пив, щоб напитися й заснути. Це було моїм способом втечі".

Зауважимо, що Крістальдо доєднався до харківського колективу на початку 2011 року, коли командою керував Мирон Маркевич. Загалом провів у складі Металіста 89 матчів, у яких відзначився 39 голами та 5 асистами.

У вересні 2013 року аргентинець перейшов на правах оренди до італійської Болоньї, де відіграв 28 поєдинків та записав до свого активу 4 забиті м'ячі та 2 результативні передачі.

Влітку 2014 року повернувся до Металіста, проте вже через два місяці залишив український чемпіонат та перейшов до бразильського Палмейраса.

Нагадаємо, що раніше легендарного ексхавбека донецького Шахтаря Жадсона заарештували через підозру у домашньому насильстві.