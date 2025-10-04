УПЛ перенесла час початку матчу Оболонь – Верес

Дирекція Прем'єр-ліги України перенесла початок матчу 8-го туру між Оболонню та Вересом.

Зустріч мала відбутися сьогодні, 4 жовтня, о 15:30, однак через повітряну тривогу в Україні, її початок перенесли на 16:15.

Наразі команди розділяє лише два залікові бали та два місця у турнірній таблиці.

Закриватиме суботню програму протистояння новачка УПЛ СК Полтави та Полісся. Гості житомирського стадіону здобули лише одне очко в останніх п'яти матчах, а підопічні Ротаня мають серію з трьох перемог поспіль. Цей матч заплановано на 18:00.