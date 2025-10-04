Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ перенесла час початку матчу Оболонь – Верес

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2025, 15:39
УПЛ перенесла час початку матчу Оболонь – Верес

Дирекція Прем'єр-ліги України перенесла початок матчу 8-го туру між Оболонню та Вересом.

Зустріч мала відбутися сьогодні, 4 жовтня, о 15:30, однак через повітряну тривогу в Україні, її початок перенесли на 16:15.

Наразі команди розділяє лише два залікові бали та два місця у турнірній таблиці.

Закриватиме суботню програму протистояння новачка УПЛ СК Полтави та Полісся. Гості житомирського стадіону здобули лише одне очко в останніх п'яти матчах, а підопічні Ротаня мають серію з трьох перемог поспіль. Цей матч заплановано на 18:00.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне

Оболонь

Олександрія зіграє з Карпатами, Полісся екзаменуватиме СК Полтава у 8-му турі УПЛ
Оболонь – Верес: де дивитися матч 8-го туру УПЛ
Зміна лідера, рекорд у Львові, відродження Полісся: підсумки 7-го туру УПЛ
Динамо та Шахтар зіграють в один день: затверджено розклад і час початку матчів 10-го туру УПЛ
Тренер Оболоні: У нас в команді грають лише українці – ми цим дуже пишаємось

Останні новини