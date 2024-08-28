Гагарін: Сказав Срні, що у нас люди живуть в цьому ритмі щодня, а ви кажете, що не можете пограти у футбол з тривогами

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін минулого сезону намагався переконати Дарійо Срну в тому, що грати у Кривому Розі необхідно для підняття бойового духу місцевих мешканців.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Дуже добре, що Шахтар з розумінням поставився до ситуації (йдеться про удар по готелю у Кривому Розі, де мала проживати донецька команда — прим.). Вранці з керівництвом нашого клубу зв’язалися представники Шахтаря, запитали стосовно обстановки в місті та нашого бачення ситуації з прийдешнім матчем.

Ми зауважили на важливості проведення гри і підтримці мешканців міста. Також ми порадили інший готель, де Шахтар і забронював собі місця. Тому наш матч проти Шахтаря в УПЛ буде зіграно 1 вересня у Кривому Розі, згідно з календарем. Ще раз подякую керівництву Шахтаря за таку позицію. Молодці!

У минулому сезоні я спілкувався з Дарійо Срною на тему повітряних тривог і того, що вони «"бивають ритм гри". Таку позицію тоді озвучував Шахтар. Я сказав Дарійо: "У нас люди живуть в цьому ритмі щодня, а ви кажете, що ми не можемо пограти у футбол з перервами на повітряні тривоги".

Тоді я задав Даріо одне питання: "Якби в тебе була можливість, навіть теоретична, хоча б один відсоток, зіграти в Донецьку на "Донбас-Арені", ти б скористався цією можливістю?". Даріо відповів: "Звичайно!".. От і ми користаємося цією можливістю. Робимо все, щоб Кривбас грав у Кривому Розі і підтримував своє рідне місто. Окрема подяка за це нашим захисникам і захисницям".

Наразі дуже хочеться, щоб мешканці Кривого Рогу відчули підтримку людей з усієї України. Ми повинні бути об’єднаними і підтримувати один одного. Футбол – дуже важлива частина для Кривого Рогу, тому що завдяки ньому люди розуміють, що місто живе", – сказав Гагарін.

Матч 5 туру чемпіонату України між Кривбасом та Шахтарем має відбутися в неділю, 1 вересня. Початок запланований на 18:00.