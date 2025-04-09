Матч 1/2 фіналу Кубку України Буковина – Динамо буде зіграно у Львові

Чернівецька Буковина зіграє півфінальний матч Кубку України проти київського Динамо у Львові.

Про це клуб оголосив на своєму сайті.

"Згідно з Регламентом Кубка України матчі, починаючи з чвертьфінальної стадії турніру, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів 3-ї та 4-ї категорії або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати поєдинки УПЛ.



Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської Вікторії у Чернівцях, оскільки футбольним клубом Буковина були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги. Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України.



На жаль, оперативно виправити всі недоліки у нас фізично немає змоги, тому з Динамо зіграємо у Львові на стадіоні "Україна"", – йдеться у заяві Буковини.