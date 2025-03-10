У Колосі визначилися із новим головним тренером
Руслан Костишин
ФК Колос
Український тренер Руслан Костишин очолить Колос.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, таке рішення прийняв президент ковалівського клубу Андрій Засуха.
Раніше Костишин вже тренував Колос, у відставку подав в серпні 2021-го після поразки від Динамо (0:7), після чого пів року пропрацював віцепрезидентом клубу, а потім на рік очолив казахстанський Аксу. Останнім часом спеціаліст працював експертом на УПЛ ТБ.
Очікується, що про співпрацю з тренером буде оголошено сьогодні, 10 березня.
Як відомо, президент ковалівського Колоса Андрій Засуха звільнив увесь тренерський штаб на чолі з Олександром Поздєєвим після поразки від Олександрії (1:0) у 20 турі Української Прем'єр-ліги.