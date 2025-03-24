Одразу два гравці Манчестер Юнайтед завершать кар'єру після сезону-2024/25

Два футболісти Манчестер Юнайтед планують закінчити із футболом за підсумками нинішнього сезону.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Згідно з джерелом, воротар Том Хітон та центрбек Джонні Еванс попрощаються зі своїми професійними кар'єрами. Очікується, що ветерани увійдуть до числа десятка гравців, які залишать "Олд Траффорд" цього літа.

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Крістіан Еріксен та Віктор Лінделеф підуть у статусі вільних агентів. При цьому манкуніанці також планують продати Маркуса Рашфорда, Антоні, Джейдона Санчо та Каземіро.

Існує невизначеність із майбутнім Алтая Баїндира. ПСВ має право викупу контракту Тайрелла Маласії, який повернувся до Нідерландів на правах оренди.

Раніше стало відомо, яку суму може отримати Манчестер Юнайтед, якщо Челсі відмовиться викуповувати контракт Джейдона Санчо.