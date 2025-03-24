Стало відомо, скільки Челсі має заплатити Манчестер Юнайтед, щоб не викуповувати Санчо

Челсі буде змушений заплатити 5 мільйонів фунтів, щоб повернути Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед після поточного сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Санчо переїхав на "Стемфорд Бридж" минулого літа на правах річної оренди. Клуби уклали угоду, за якої лондонці мають викупити контракт 24-річного вінгера за 25 мільйонів.

Проте якщо Челсі вирішить порушити цю угоду, клуб Михайла Мудрика має заплатити штраф, сума якого була розкрита: "сині" платять 5 мільйонів і Санчо повертається на "Олд Траффорд".

За інформацією джерела, Челсі та Санчо мають "міцні відносини". І бажання клубу підписати нових вінгерів пов'язане більше із невизначеністю з Михайлом Мудриком, який досі не грає після позитивної допінг-проби.

У нинішньому сезоні Джейдон Санчо взяв участь у 29 матчах в усіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок 2 голи та 6 результативних передач.

Нагадаємо, що недавно Спортинг оголосив про продаж двох гравців, які продовжать свої кар'єри в Челсі.

Раніше стало відомо, що клуб іспанської Ла Ліги готовий орендувати Михайла Мудрика у "пенсіонерів", але тільки за однієї умови.