Едегор спростував чутки про відхід з Арсенала

Капітан лондонського Арсенала Мартін Едегор спростував чутки про свій можливий відхід з клубу під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє The Standard.

Припущення щодо майбутнього норвежця з'явилися на тлі його складного сезону через травми та необхідності клубу продати когось із лідерів для фінансування нових придбань. Попри те, що влітку у півзахисника залишатиметься лише два роки за чинним контрактом, сам гравець наголосив на повній зосередженості на виступах за "канонірів".

"Я не знаю, звідки взялися ці чутки. Моє мислення полягає в тому, щоб робити все можливе щодня, аби створити щось особливе. Розмови та спекуляції – це нормальне явище у футболі, але я нічого про це не знаю", – заявив Едегор.

Наразі Арсенал перебуває на вирішальній стадії сезону, борючись за титул чемпіона Прем'єр-ліги та вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 квітня, Атлетико та Арсенал зіграють між собою в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Початок запланований на 22:00 за київським часом.

