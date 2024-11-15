Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легендарний захисник Реала може повернутися в Ла Лігу

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 17:14
Легендарний захисник Реала може повернутися в Ла Лігу
Марсело
Marca

Іспанський Леганес цікавиться колишнім захисником Реала Марсело.

Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, 36-річний футболіст вважає Мадрид своїм домом, тому перехід в Леганес може його зацікавити.

Раніше стало відомо, що лівий захисник отримав статус вільного агента після розірвання контракту з Флуміненсе. Однією з причин став конфлікт футболіста з головним тренером.

У 2024 році Марсело провів за Флуміненсе в усіх турнірах 38 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. З 2007 по 2022 рік бразилець виступав за Реал. За "вершкових" захисник зіграв 387 матчів й забив 26 голів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Марсело Реал Мадрид Футбольні трансфери

Марсело

Названо найкращого гравця Реала у XXI столітті
Колишній зірковий захисник Реала став вільним агентом – інсайдер
Син легенди Реала по-футбольному принизив батька
Марсело виграв чемпіонат штату Ріо-де-Жанейро з Флуміненсе
Марсело перейшов у Флуміненсе, де розпочинав кар’єру

Останні новини