Легендарний захисник Реала може повернутися в Ла Лігу

Іспанський Леганес цікавиться колишнім захисником Реала Марсело.

Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, 36-річний футболіст вважає Мадрид своїм домом, тому перехід в Леганес може його зацікавити.

Раніше стало відомо, що лівий захисник отримав статус вільного агента після розірвання контракту з Флуміненсе. Однією з причин став конфлікт футболіста з головним тренером.

У 2024 році Марсело провів за Флуміненсе в усіх турнірах 38 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. З 2007 по 2022 рік бразилець виступав за Реал. За "вершкових" захисник зіграв 387 матчів й забив 26 голів.