Колишній зірковий захисник Реала став вільним агентом – інсайдер

Колишній захисник мадридського Реала Марсело отримав статус вільного агента.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

Зазначається, що Флуміненсе розірвав контракт із бразильцем.

🚨🇧🇷 Real Madrid legend Marcelo, now available as free agent as his contract at Fluminense has been terminated. pic.twitter.com/9xEplRa4gy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2024

Марсело прийшов в академію Флуміненсе в 13 років. У 2007 році його продали в Реал за 6,5 млн євро. У 2023-му 36-річний захисник повернувся в рідний клуб.

Однією з причин розірвання контракту став внутрішній конфлікт у клубі, який стався у матчі 32 туру проти Греміу, коли на 89-й хвилині тренер Мано Менезес хотів випустити Марсело, однак захисник не погодився з тим, що йому говорили. Це розгнівило тренера, після чого він повернув його назад на лаву запасних і більше не випустив на поле.

У 2024 році Марсело провів за Флуміненсе в усіх турнірах 38 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.