Колишній зірковий захисник Реала став вільним агентом – інсайдер
Колишній захисник мадридського Реала Марсело отримав статус вільного агента.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.
Зазначається, що Флуміненсе розірвав контракт із бразильцем.
Марсело прийшов в академію Флуміненсе в 13 років. У 2007 році його продали в Реал за 6,5 млн євро. У 2023-му 36-річний захисник повернувся в рідний клуб.
Однією з причин розірвання контракту став внутрішній конфлікт у клубі, який стався у матчі 32 туру проти Греміу, коли на 89-й хвилині тренер Мано Менезес хотів випустити Марсело, однак захисник не погодився з тим, що йому говорили. Це розгнівило тренера, після чого він повернув його назад на лаву запасних і більше не випустив на поле.
У 2024 році Марсело провів за Флуміненсе в усіх турнірах 38 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.