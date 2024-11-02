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Колишній зірковий захисник Реала став вільним агентом – інсайдер

Олексій Мурзак — 2 листопада, 19:40
Колишній зірковий захисник Реала став вільним агентом – інсайдер
Марсело
ФК Флуміненсе

Колишній захисник мадридського Реала Марсело отримав статус вільного агента.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

Зазначається, що Флуміненсе розірвав контракт із бразильцем.

Марсело прийшов в академію Флуміненсе в 13 років. У 2007 році його продали в Реал за 6,5 млн євро. У 2023-му 36-річний захисник повернувся в рідний клуб.

Однією з причин розірвання контракту став внутрішній конфлікт у клубі, який стався у матчі 32 туру проти Греміу, коли на 89-й хвилині тренер Мано Менезес хотів випустити Марсело, однак захисник не погодився з тим, що йому говорили. Це розгнівило тренера, після чого він повернув його назад на лаву запасних і більше не випустив на поле.

У 2024 році Марсело провів за Флуміненсе в усіх турнірах 38 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

Марсело Флуміненсе

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