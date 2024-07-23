Тоттенгем віддав півзахисника у Марсель

Французький Марсель підписав півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний данець підписав контракт з "олімпійцями" до 2025 року, після цього терміну "шпори" зобов'язані викупити гравця. Сума контракту не розголошується, але, за чутками, вона становить близько 15.5 млн євро.

Гейб'єрг грав за низку німецьких клубів: Баварію, Аугсбург, Шальке 04, виступав за англійський Саутгемптон. Також має досвід гри за юнацьку збірну Данії. В минулому сезоні за Тоттенгем футболіст зіграв 39 матчів, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, напередодні Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда.