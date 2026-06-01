Віцечемпіон Європи-2016 у складі збірної Франції завершив кар'єру

Колишній форвард збірної Франції та Марселя Андре-П'єр Жиньяк повісив бутси на цвях.

Про це повідомляє RMC.

Фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ проти Толуки став останнім матчем у професійній кар'єрі 40-річного форварда мексиканського Тігреса. У вирішальному поєдинку команда француза поступилася по пенальті Толуці (1:1, по пен. 5:6).

Останні 11 сезонів Жиньяк провів у чемпіонаті Мексики, де захищав кольори місцевого Тігреса. На рахунку нападника 219 голів у 444 матчах. Разом з Тігресом форвард п'ять разів ставав чемпіоном Мексики та вигравав Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

Під час футбольної кар'єри Жиньяк захищав кольори французьких команд Лор'ян, По, Тулуза і Марсель. У складі "олімпійців" здобув Суперкубок Франції та двічі вигравав Кубок французької ліги.

На рахунку Жиньяка 36 матчів та 7 голів у складі збірної Франції. Нападник ставав срібним призером Євро-2016 та був учасником ЧС-2010 у ПАР.

