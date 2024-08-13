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Марсель за 25 млн євро підписав форварда Ланса

Олександр Булава — 13 серпня, 20:07
Марсель за 25 млн євро підписав форварда Ланса

Марсель підписав контракт з нападником Ланса Елі Ваї.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Деталі угоди наразі не розголошуються.

За інформацією Тransfermarkt, за 21-річного форварда Марсель заплатив 25 млн євро. Футболіст уклав угоду до червня 2029 року.

Ваї став гравцем Ланса влітку 2023 року, після переходу з Монпельє. На його рахунку 12 голів та 4 асисти в 36 матчах.

Нагадаємо, напередодні Марсель підписав 22-річного англійського нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда та 28-річного данського півзахисника Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрга.

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