Арсенал побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів
Лондонський Арсенал побив клубний рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба "канонірів".
Виїзний тріумф у грі з Інтером став сьомим поспіль для підопічних Мікеля Артети в цьому розіграші ЛЧ, що є найкращим показником в історії клубу.
Найдовшу переможну серію в історії турніру має Баварія, що не програвала протягом 15 матчів у період з вересня 2019-го по листопад 2020 року.
Арсенал може покращити свою переможну ходу в матчі проти Кайрата у 8 турі ЛЧ.
Нагадаємо, що "каноніри" першими гарантували собі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у разі перемоги над казахстанською командою в останньому турі етапу ліги підопічні Мікеля Артети гарантують собі перше місце.