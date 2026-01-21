Українська правда
Арсенал побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 21 січня 2026, 08:49
Лондонський Арсенал побив клубний рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Виїзний тріумф у грі з Інтером став сьомим поспіль для підопічних Мікеля Артети в цьому розіграші ЛЧ, що є найкращим показником в історії клубу.

Найдовшу переможну серію в історії турніру має Баварія, що не програвала протягом 15 матчів у період з вересня 2019-го по листопад 2020 року.

Арсенал може покращити свою переможну ходу в матчі проти Кайрата у 8 турі ЛЧ.

Нагадаємо, що "каноніри" першими гарантували собі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у разі перемоги над казахстанською командою в останньому турі етапу ліги підопічні Мікеля Артети гарантують собі перше місце.

