Марлон Гомес: Потроху повертаємось у свої найкращі кондиції
Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував перший товариський матч року, в якому "гірники" не змогли обіграти загребське Динамо.
Слова бразильця наводить офіційний сайт команди.
"Я надзвичайно радий повернутися на поле, щасливий, що ми знову зібралися всі разом – грати у футбол та демонструвати наш рівень. Ми дійсно ретельно готувалися до цього поєдинку. І я також вважаю, що це гарна підготовка для нас, аби повернутися в ритм Ліги чемпіонів та УПЛ.
У першу чергу, ми надзвичайно багато акцентуємо увагу на наших фізичних кондиціях, оскільки повернулися після двотижневої відпустки, тож маємо набрати найкращу форму. І також відпрацьовуємо вихід з оборони, гру в короткий пас, переходи із захисної фази в атакувальну.
Клуб виконує чудову роботу з точки зору повернення гравців у їхні найкращі фізичні кондиції. Звичайно, мені, мабуть, ще трошки бракує, оскільки відпустка була доволі тривалою, але гадаю, що я вже близький до повернення своїх найкращих фізичних кондицій", – розповів Гомес.
У сезоні-2024/25 Марлон зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок три результативні передачі.
Зазначимо, що у січні "гірники" зіграють ще два товариські матчі, які відбудуться в один день – суперниками стануть ЦСКА Софія та Лудогорець.
Раніше підсумки матчу з Динамо підбив Маріно Пушич.