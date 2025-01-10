Марлон Гомес: Потроху повертаємось у свої найкращі кондиції

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував перший товариський матч року, в якому "гірники" не змогли обіграти загребське Динамо.

Слова бразильця наводить офіційний сайт команди.

"Я надзвичайно радий повернутися на поле, щасливий, що ми знову зібралися всі разом – грати у футбол та демонструвати наш рівень. Ми дійсно ретельно готувалися до цього поєдинку. І я також вважаю, що це гарна підготовка для нас, аби повернутися в ритм Ліги чемпіонів та УПЛ.



У першу чергу, ми надзвичайно багато акцентуємо увагу на наших фізичних кондиціях, оскільки повернулися після двотижневої відпустки, тож маємо набрати найкращу форму. І також відпрацьовуємо вихід з оборони, гру в короткий пас, переходи із захисної фази в атакувальну.



Клуб виконує чудову роботу з точки зору повернення гравців у їхні найкращі фізичні кондиції. Звичайно, мені, мабуть, ще трошки бракує, оскільки відпустка була доволі тривалою, але гадаю, що я вже близький до повернення своїх найкращих фізичних кондицій", – розповів Гомес.