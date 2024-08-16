Я не хотів залишатися у Бундеслізі та Європі: Ройс пояснив, чому обрав клуб MLS
Легенда Боруссії Дортмунд Марко Ройс зізнався, що не хотів залишатися у чемпіонаті Німеччини, а також розглядати пропозиції від європейських команд.
Про це футболіст зізнався у коментарі для Sky Sport.
"Мені було ясно, що я не хочу залишатися в Бундеслізі. І, чесно кажучи, Європа теж не була для мене варіантом, тому що я хотів спробувати щось зовсім інше наприкінці своєї кар'єри.
Щось інше в мовному плані, щось інше для моєї родини. Пожити в Лос-Анджелесі було непоганою ідеєю. Там цікаві околиці.
У Бундеслізі завжди було відчуття, що навіть коли ти грав на виїзді, що тебе підтримує дуже багато глядачів. Не знаю, чи так це тут, але, принаймні, я зможу зрозуміти це і ще дещо про футбол загалом", — сказав Ройс.
Нагадаємо, німецький хавбек підписав контракт з Лос-Анджелес Гелаксі на 2,5 роки.