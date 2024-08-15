Новий виклик: Ройс підписав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі

Німецький футболіст Марко Ройс підписав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це команда MLS повідомила на власному сайті.

Сторони домовились про угоду на 2,5 роки. Півзахисник приєднується до клубу вільним агентом, але Гелаксі заплатить Шарлотт 400 тисяч доларів, адже саме цей клуб оголосив пріоритетне право на підписання німця.

Ройс з 2012 року грав за Боруссію Дортмунд. За цей клуб він відіграв 429 матчів, у яких забив 170 голів. Також виступав за Боруссію Менхенгладбах та Рот-Вайс Ален.

З 2011 року викликався до лав збірної Німеччини. За національну команду провів 48 поєдинків і забив 15 голів.

His next adventure begins 💙🤍💛 pic.twitter.com/FwJKupSY56 — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2024

Зазначимо, вчора, 14 серпня, клуб MLS Чикаго Файр домовився про припинення співпраці із швейцарським вінгером Джерданом Шакірі.