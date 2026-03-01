Зірковий Ройс продовжив контракт із клубом МЛС

Лос-Анджелес Гелаксі оголосив про продовження контракту із зірковим атакувальним півзахисником Марко Ройсом.

Про це повідомляє сайт американського клубу.

Нова угода 36-річного футболіста розрахована до грудня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Ройс виступає за Лос-Анджелес із липня 2024-го. Відтоді провів у футболці клубу МЛС 42 матчі, у яки відзначився 9 голами та 13 асистами. Разом із американським колективом став чемпіоном МЛС сезону-2023/24.

У поточному сезоні-2025/26 Марко взяв участь у 3-х матчах, у яких віддав одну гольову передачу.

Нинішній клуб німецького півзахисника після двох турів йде на четвертому місці турнірної таблиці МЛС (Західна конференція), набравши 4 бали. 1 березня Лос-Анджелес розгромив вдома Шарлотт 3:0. Ройс розпочав гру з лави запасних та вийшов на поле на 66-й хвилині, коли рахунок зустрічі вже був 3:0 на користь його команди.

Наступний поєдинок Лос-Анджелес проведе у неділю, 8 березня, коли гостюватиме на полі Колорадо Репідз. Початок гри – о 04:30 (за Києвом).