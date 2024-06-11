Лаціо оголосив про призначення нового тренера

Римський Лаціо оголосив про призначення італійця Марко Бароні на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "орлів".

Бароні очолював Верону в сезоні-2023/24 та посів із командою 13 місце у Серії А.

Нагадаємо, що Лаціо розірвав контракт із Ігорем Тудором. Причиною такого рішення стало непорозуміння тренера із президентом Клаудіо Лотіто та спортивним директором Анджело Фабіані.

Тудор очолив римлян у березні після відставки Мауріціо Саррі. Під його керівництвом "орли" посіли 7 місце та кваліфікувалися до Ліги конференцій.