Лаціо оголосив про відхід Тудора

Головний тренер Лаціо Ігор Тудор залишив римський клуб.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Сторони розірвали контракт, який був розрахований до червня 2025 року.

Раніше ЗМІ зазначали, що причиною цього може бути непорозуміння тренера з президентом Клаудіо Лотіто та спортивним директором Анджело Фабіані.

Тудор очолив Лаціо у березні після відставки Мауріцо Саррі. Під його керівництвом "орли" посіли 7-ме місце та кваліфікувалися у Лігу конференцій.

Зазначимо, що 45-річний тренер восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.