Лаціо на місяць втратив капітана через травму

Вінгер і капітан римського Лаціо Маттіа Дзакканьї отримав м'язове ушкодження.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Дзакканьї буде змушений пропустити близько місяця. Щоправда, два тижні цього періоду припаде на листопадову паузу на матчі національних збірних.

Тим не менш, Дзакканьї пропустить щонайменше три матчі Серії А: проти Наполі, Лечче та Торіно. Свою травму 31-річний вінгер отримав 1 листопада під час матчу 10 туру Серії А проти Кальярі (перемога 2:1).

Нагадаємо, після 10 турі Лаціо є сенсаційним лідером Серії з 28 очками в активі. Сам Дзакканьї у 10 матчах чемпіонату відзначився 2 голами та 5 асистами.

За кар'єру вінгер провів 13 матчів і забив 1 гол за збірну Італії.