Тудор залишить Лаціо — джерело

Головний тренер Лаціо Ігор Тудор залишить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони працюють над розірвання контракту, який був розрахований до червня 2025 року.

🚨🔵⚪️ Igor Tudor and Lazio are set to part ways with immediate effect.



Former OM manager will leave the club. pic.twitter.com/uzHMSZ66HU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

Однією з причин розірвання угоди ЗМІ називали непорозуміння тренера з президентом Клаудіо Лотіто та спортивним директором Анджело Фабіані.

Тудор очолив Лаціо у березні після відставки Мауріцо Саррі. Під його керівництвом "орли" посіли 7-ме місце та кваліфікувалися у Лігу конференцій.

Зазначимо, що 45-річний тренер восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.