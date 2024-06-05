Тудор залишить Лаціо — джерело
— 5 червня, 20:14
Головний тренер Лаціо Ігор Тудор залишить клуб.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони працюють над розірвання контракту, який був розрахований до червня 2025 року.
Однією з причин розірвання угоди ЗМІ називали непорозуміння тренера з президентом Клаудіо Лотіто та спортивним директором Анджело Фабіані.
Тудор очолив Лаціо у березні після відставки Мауріцо Саррі. Під його керівництвом "орли" посіли 7-ме місце та кваліфікувалися у Лігу конференцій.
Зазначимо, що 45-річний тренер восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.