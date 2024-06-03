Маркевич відреагував на чутки про свій відхід з Карпат: Поки залишаюсь в клубі

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич спростував чутки про те, що може покинути львівський клуб та поставив ультиматум керівництву щодо трансферів.

73-річний фахівець дав коментар Tribuna.com.

"Нікому я ніяких ультиматумів не ставив. Звідки ви то взяли? Моє майбутнє в клубі? В Карпатах я поки залишаюсь", — сказав Маркевич.

Нагадаємо, у Першій лізі львівський клуб в останньому турі поступився Інгульцю та посів другу сходинку в турнірній таблиці. Попри це, команда напряму вийшла в Українську Прем'єр-лігу.

Раніше Маркевич пояснив, чому його син виїхав із України.