Маркевич: Шахтар грає у футбол вчорашнього дня

Олег Дідух — 24 жовтня 2025, 17:23
Мирон Маркевич
ФК Карпати Львів

Відомий український тренер Мирон Маркевич розкритикував Шахтар за поразку від Легії в Лізі конференцій.

Слова фахівця наводить Blik.

"Так не можна у футбол грати. Чому так слабко виглядав Шахтар – це питання до тренерів і футболістів. За весь матч не створити жодного моменту – це жах. А останні 15 хвилин взагалі щось незрозуміле відбувалося на полі. Шахтар грає у футбол вчорашнього дня – перекочують м’яч назад і поперек поля. Ніхто не бере на себе гру, ніхто не викривається, все пішечки роблять. Можливо, до Кудрівки готуються.

Я просто не розумію, чим керувався Туран при виборі складу. Я не розумію, чому не грав Різник. Впевнений, що Дмитро не пропустив би ті два голи. Можна було Фесюна поставити у неділю на Кудрівку, а так виходить, що пацана "сплавили". Так, у Легії зараз проблеми, але там грають досвідчені футболісти, які використали свій шанс", – заявив Маркевич.

Нагадаємо, в четвер, 23 жовтня, Шахтар у 2 турі Ліги конференцій програв Легії з рахунком 1:2.

