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Маркевич: Я відійшов, але продовжую активний спосіб життя

Андрій Яросименко — 18 липня, 07:40
Маркевич: Я відійшов, але продовжую активний спосіб життя

Головний наставник Карпат Мирон Маркевич прокоментував свій вихід з команди, та сказав, що надалі підтримує активний спосіб життя.

Слова фахівця передає UA-Футбол.

"Скажу так: я відійшов. Але продовжую активний спосіб життя. Роблю пробіжки, по три рази в тиждень граю у футбол. Якщо граю за ветеранів два тайми по сорок хвилин, то я себе дуже добре почуваю. Тож якщо побачу, що комусь потрібен, то нема питань. Охоче беру участь у ветеранських та виставкових матчах, отримуючи від цього задоволення. У суботу гратиму у матчі ветеранів Карпат проти наших військових.

Взагалі у мене є чим зайнятися. Думаю найближчим часом вибратися на Схід, а також завітати до мого улюбленого Харкова. А Карпатам я бажаю успіху. Дякую усім, з ким працював — і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Особливо своєму синові Остапу, який мені дуже допоміг, коли в цьому була потреба", — сказав наставник.

Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Маркевич подав у відставку, а президент клубу погодився її прийняти.

Наступником 73-річного наставника може стати Владислав Лупашко, який минулого місяця очолив юнацьку команду "левів". Минулого сезону він привів Інгулець до чемпіонства у Першій лізі, у вирішальному матчі клуб з Петрового переміг Карпати.

Маркевич очолював Карпати з літа минулого року. У сезоні-2023/24 він посів з львівським клубом друге місце в Першій лізі й вивів команду в УПЛ.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Мирон Маркевич

Мирон Маркевич

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