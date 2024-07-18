Маркевич: Я відійшов, але продовжую активний спосіб життя
Головний наставник Карпат Мирон Маркевич прокоментував свій вихід з команди, та сказав, що надалі підтримує активний спосіб життя.
Слова фахівця передає UA-Футбол.
"Скажу так: я відійшов. Але продовжую активний спосіб життя. Роблю пробіжки, по три рази в тиждень граю у футбол. Якщо граю за ветеранів два тайми по сорок хвилин, то я себе дуже добре почуваю. Тож якщо побачу, що комусь потрібен, то нема питань. Охоче беру участь у ветеранських та виставкових матчах, отримуючи від цього задоволення. У суботу гратиму у матчі ветеранів Карпат проти наших військових.
Взагалі у мене є чим зайнятися. Думаю найближчим часом вибратися на Схід, а також завітати до мого улюбленого Харкова. А Карпатам я бажаю успіху. Дякую усім, з ким працював — і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Особливо своєму синові Остапу, який мені дуже допоміг, коли в цьому була потреба", — сказав наставник.
Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Маркевич подав у відставку, а президент клубу погодився її прийняти.
Наступником 73-річного наставника може стати Владислав Лупашко, який минулого місяця очолив юнацьку команду "левів". Минулого сезону він привів Інгулець до чемпіонства у Першій лізі, у вирішальному матчі клуб з Петрового переміг Карпати.
Маркевич очолював Карпати з літа минулого року. У сезоні-2023/24 він посів з львівським клубом друге місце в Першій лізі й вивів команду в УПЛ.