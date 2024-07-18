Маркевич: Я відійшов, але продовжую активний спосіб життя

Головний наставник Карпат Мирон Маркевич прокоментував свій вихід з команди, та сказав, що надалі підтримує активний спосіб життя.

Слова фахівця передає UA-Футбол.

"Скажу так: я відійшов. Але продовжую активний спосіб життя. Роблю пробіжки, по три рази в тиждень граю у футбол. Якщо граю за ветеранів два тайми по сорок хвилин, то я себе дуже добре почуваю. Тож якщо побачу, що комусь потрібен, то нема питань. Охоче беру участь у ветеранських та виставкових матчах, отримуючи від цього задоволення. У суботу гратиму у матчі ветеранів Карпат проти наших військових.

Взагалі у мене є чим зайнятися. Думаю найближчим часом вибратися на Схід, а також завітати до мого улюбленого Харкова. А Карпатам я бажаю успіху. Дякую усім, з ким працював — і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Особливо своєму синові Остапу, який мені дуже допоміг, коли в цьому була потреба", — сказав наставник.